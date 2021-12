Ibama inscreve em concurso com salários de R$ 8.300

Foram abertas nesta segunda-feira, 17, as inscrições para o concurso público do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

São oferecidas vagas para analista de suporte em segurança da informação, analista em TI para planejamento e gestão de contratos de TI e gerente de projetos de TI, com salários de R$8.300 e carga horária de 40 horas semanais.

Os interessados têm até 6 de março para realizarem as inscrições, por meio do site da Centro Concursos, e pagar a taxa no valor de R$ 73.

As provas objetivas devem ser aplicadas no dia 13 de abril. Os candidatos também passarão por prova de títulos.

