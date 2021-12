Hospital e maternidade da Ufba abrem seleção com 2.155 vagas

A Maternidade Climério de Oliveira e o Hospital Universitário Professor Edgard Santos (Hupes), ambos vinculados a Universidade Federal da Bahia (Ufba), lançaram concurso com 2.155 vagas. As oportunidades são para as áreas administrativa e de saúde e exigem nível médio e superior. Os salários variam entre R$ 1.841 a R$ 7.774.

As inscrições começam nesta segunda-feira, 24, até 4 de abril. A taxa é de R$ 35 para nível médio e de R$ 55 para nível superior. As provas para a maternidade acontece no dia 4 de maio e para o hospital universitário no dia 11 de maio.

Interessados devem se inscrever no site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), que organiza o certame.

