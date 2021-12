Hospital de Juazeiro abre vagas para diversas áreas

O Hospital Regional de Juazeiro abre nesta quinta-feira, 26, vagas para formação de cadastro reserva para profissionais de níveis médio, técnico e superior. As oportunidades são para as áreas de fisioterapia, enfermagem, nutrição, técnico em segurança do trabalho, almoxarifado, auxiliar de farmácia, jardinagem e cozinha.

As inscrições deverão ser realizadas entre os dias 26 e 27 pela internet. O edital ficará disponível no site nesta quarta-feira, 25.

As provas estão previstas para o dia 19 de julho na Faculdade de Ciências Aplicadas de Petrolina (Facape).

