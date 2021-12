Hemoba oferece 113 vagas com salários de até R$ 2,7 mil

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) lançou um edital neste sábado, 3, em que oferece 113 oportunidades de níveis médio e superior com salários de até R$ 2,7 mil. As inscrições acontecem de 12 a 23 de agosto, no site do Cefet. A taxa é de R$ 50, para os candidatos de nível médio, e R$ 70, para os de nível superior.

A contratação será em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), com validade de um ano a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por mais um ano.

As vagas de nível médio são para enfermagem e técnico em patologia, com remuneração de R$ 1.279,55. As vagas de nível superior são: médico clínico (R$ 2.782) e enfermeiro, farmacêutico bioquímico e assistente social (R$ 2.554,46). Há também vagas para contador e analista de sistemas, com salários de R$ 1.508,27.

A seleção terá prova objetiva de múltipla-escolha, para todos os cargos, e prova de títulos, apenas para os cargos de nível superior. A previsão da prova objetiva é dia 8 de setembro.

