Hemoba abre seleção pelo reda com salários de até R$ 3.016,68

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (HEMOBA) divulgou o edital para seleção com salários de R$ 1.520,44 até R$ 3.016,68. As vagas são destinadas para candidatos com ensino superior na área de saúde.

Os selecionados atuarão no município de Barreiras (distante a 858 km de Salvador). Há oportunidades para as funções de farmacêutico bioquímico, enfermeiro, assistente social, técnico em patologia clínica e técnico em enfermagem.

Com 23 vagas disponíveis, seis destinadas para afrodescendentes, o processo seletivo será pelo Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). As inscrições, que começam dia 21 e terminam dia 26 de junho, devem ser feitas pelo site da seleção.

