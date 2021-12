Hemoba abre concurso para 113 vagas

A Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba) abre inscrições no período das 10h do dia 12 até as 23h59 de 23 de agosto para processo seletivo simplificado, que visa contratação de 113 vagas para profissionais de níveis médio, técnico e superior, com salários que podem chegar a R$ 2.782,00, no Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). Segundo edital, 5% das vagas são reservadas para pessoas com deficiência. O contrato é válido por 24 meses, com possibilidade de renovação por igual período.

Os cargos de nível superior são para médico clínico (7 vagas), enfermeiro (15), farmacêutico bioquímico (11), e assistente social (10). A remuneração de médico clínico será de R$ 2.782 e dos demais de R$ 2.554,46. Há ainda uma vaga para contador e duas para analista de sistemas, ambos com remuneração de R$ 1.508,27. As funções de nível médio são para técnico de enfermagem (35 vagas) e técnico em patologia clínica (32), com remuneração de R$ 1.279,55.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico (Cefet-BA). O candidato deve preencher o formulário de inscrição e imprimir o boleto bancário. A taxa é de R$ 50 para função temporária de técnico de nível médio e de R$ 70 para técnico de nível superior. Conforme edital, a prova objetiva de conhecimentos gerais e conhecimentos específicos está marcada para 8 de setembro, no turno matutino.

Informações sobre formulário de inscrição, data de prova, documentação exigida estão disponíveis no Edital do concurso.

adblock ativo