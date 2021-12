Guanambi abre processo seletivo com salário de até R$ 4 mil

O Consórcio Público Interfederativo de Saúde do Alto do Sertão, em Guanambi ( a 677km de Salvador), abriu processo seletivo público para preencher cargos de ensino médio, técnico e superior. As 46 vagas são destinadas para atuação na Policlínica da Região de Saúde de Guanambi.

Os salários dos cargos variam entre R$ 1.188,13 e R$ 4.388,32, por jornadas de trabalho de 20 a 40 horas semanais.

As inscrições poderão ser feitas até o as 23h59min do dia 26 deste mês, por meio do site. A taxa de inscrição varia entre R$ 45,00 e R$60,00. Mais informações sobre as vagas, cargos e salários poderão ser consultadas através do edital que já está disponível.

