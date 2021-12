Governo lança concurso com 130 vagas para perito

O edital de abertura das inscrições de concurso público para perito do quadro da Polícia Civil será publicado, nesta quinta-feira, 24, no Diário Oficial do Estado. Ao todo, serão 130 vagas para os cargos de Perito Criminalístico (40), Perito Médico-legal (60), Perito Odonto-legal (10) e Perito Técnico (20), sendo 5% delas reservadas a pessoas com deficiência.

As inscrições podem ser feitas no site da organizadora do certame, a Fundação Carlos Chagas, de 7 de maio a 4 de junho, no horário de Brasília. A taxa de inscrição para os cargos de Perito Criminalístico, Médico-legal e Odonto-legal é no valor de R$ 150. Para a função de Perito Técnico, o custo é de R$ 120.

As vagas serão distribuídas para seis regiões, envolvendo as cidades de Alagoinhas, Feira de Santana, Santo Antônio de Jesus, Serrinha e Santo Amaro, Irecê, Itaberaba, Jacobina, Seabra, Itabuna, Ilhéus, Teixeira de Freitas, Porto Seguro, Valença, Eunápolis, Juazeiro, Paulo Afonso, Senhor do Bonfim, Euclides da Cunha, Barreiras, Santa Maria da Vitória, Bom Jesus da Lapa, Vitória da Conquista, Guanambi, Itapetinga, Brumado e Jequié.

A remuneração para os cargos de Perito Criminalístico, Médico-legal e Odonto-legal em início de carreira pode chegar a R$ 4.895,61, incluindo vencimento básico, Gratificação de Atividade Jurídica (GAJ) e vantagens relativas à jornada de trabalho de 40 horas semanais. Já para o cargo de Perito Técnico, a remuneração inicial, formada por vencimento, Gratificação de Atividade de Polícia Judiciária (GAPJ) e vantagens para 40 horas, chega a R$ 2.158,51. A jornada mínima para as carreiras é de 30 horas semanais.

