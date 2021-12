Governo da Bahia abre concurso para 46 vagas

O governo da Bahia abriu inscrições para o processo seletivo simplificado a partir desta segunda-feira, 17. Ao total são 46 vagas de assistente de atividades administrativas na Superintendência de Atendimento ao Cidadão (Sac Móvel). Os interessados devem se inscrever através do site www.editalsaeb012012.ba.gov.br. Não há cobrança de taxa de inscrição.



O cargo exige ensino médio completo ou formação técnica profissionalizante de nível médio completo. O salário é de R$ 1.049,76.

A seleção é para contratação por tempo determinado, pelo prazo determinado de 24 meses, com possibilidade de renovação por igual período, uma única vez, em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). O processo seletivo simplificado constará de análise curricular e entrevista. Não poderão ser contratados candidatos que já tiveram 48 meses de contrato Reda com a administração pública estadual.



Para a função temporária haverá na remuneração o acréscimo, por dia trabalhado, de auxílio refeição de R$ 9 e de auxílio-transporte exclusivamente para os dias trabalhados na cidade sede de Salvador.



O prazo de validade do processo seletivo simplificado será de 1 ano, prorrogável por igual período, a critério da administração.

