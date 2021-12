Governo convoca 66 aprovados em concurso da Polícia Civil

Sessenta e seis aprovados no concurso da Polícia Civil da Bahia serão convocados. Segundo o Estado, o edital será publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira, 8. A ideia é preencher as 35 vagas para delegado e 31 para escrivão.

Os convocados devem comparecer nos dias 28 e 29 de novembro na Coordenação de Recursos Humanos da Polícia Civil, na sede da unidade, na Piedade. No edital será informado o horário que cada candidato deve comparecer, além dos documentos que devem ser levados.

O grupo ainda vai passar por avaliação na Junta Médica do Estado.

