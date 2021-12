Quem sonha em seguir a carreira militar deve ficar atento, porque foi anunciado nesta quarta-feira, 14, a realização de um concurso público para oficiais e soldados da Polícia Militar e do Corpo Bombeiros Militar da Bahia.

A resolução do Conselho de Política de Recursos Humanos (Cope), autorizando a abertura de licitação para contratação da empresa responsável pela realização da seleção, será divulgada nesta quinta, 15, no Diário Oficial do Estado.

O certame deve ser realizado em 2017 e vai oferecer 2.870 vagas, sendo 2.090 para a PM e 780 para o Corpo de Bombeiros. As oportunidades para a PM serão distribuídas 2 mil vagas para soldados, 60 para oficiais, 20 para oficiais médicos e 10 para oficiais odontólogos. Já o Corpo de Bombeiros divide 750 para soldados e 30 para oficiais.

“Nossa meta é que, em 2018, já teremos esses novos concursados reforçando o trabalho da PM e dos bombeiros”, disse o governador Rui Costa, em nota divulgada pela assessoria do estado. Veja o anúncio feito pelo petista nesta quarta.

Da Redação

Governo anuncia concurso com 2.870 vagas para PM e bombeiros

