Governo abre 2.665 vagas para professores

Governo abre inscrições para seleção de 2.665 professores, em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), para todo o Estado. As inscrições podem ser feitas até o dia 26 de agosto, no site da Consultec. O valor da inscrição é de R$ 47,68 e a remuneração, salário base mais a gratificação de função, é de R$ 1.152,33 para a carga horária de 20 horas semanais. O contrato é válido por dois anos, prorrogável por igual período.

Os candidatos que se inscreverem para educação básica vão realizar prova de conhecimentos gerais e específicos, no dia 15 de setembro, nos municípios-sede das 33 Diretorias Regionais de Educação (Direc).

As vagas são para as localidades que não contaram com profissionais aprovados na última seleção, realizada em 2011.

Já os candidatos inscritos para educação profissional, além da prova de conhecimentos gerais e específicos, vão disputar provas de títulos. As comprovações de títulos devem ser encaminhadas até o dia 27 de agosto para a Caixa Postal 7048, CEP 41810-971, Av. Paulo VI, 190, Agência Pituba. Os candidatos só terão os títulos analisados se forem aprovados na prova de conhecimentos.

