Gabarito do concurso da Ufba é divulgado

Foi divulgado na manhã desta segunda-feira, 30, pelo Instituto AOCP, o gabarito das provas do concurso para servidor técnico-administrativo da Universidade Federal da Bahia (Ufba), cujas provas foram realizadas neste domingo, 29, em Salvador e em Vitória da Conquista.

Mais de 72 mil candidatos fizeram a prova do concurso, disputando uma das 260 vagas para níveis fundamental, médio/técnico e superior.

>> Acesse aqui o gabarito da manhã

>> Acesse aqui o gabarito da tarde

Os candidatos que não levaram o caderno de questões para casa podem fazer o download da versão digital do exame, por meio do site da organizadora do certame.

Recursos

Os candidatos que desejam impetrar recurso contra o caderno de questões e o gabarito preliminar da prova objetiva podem realizar o procedimento a partir das 0h desta segunda-feira, 31, até as 23h59 de terça, 1º, por meio do site da organizadora.

