Gabarito de concurso dos Correios é divulgado

Foi divulgado nesta segunda-feira, 11, o gabarito do concurso da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, cujas provas foram aplicadas no neste domingo, 10, em todo o país. As vagas oferecidas são destinadas às áreas de Segurança e Medicina do Trabalho.

O gabarito preliminar e os cadernos de prova estão disponíveis para consulta no site do Instituto Americano de Desenvolvimento (Iades), empresa organizadora do certame. Os recursos contra o gabarito preliminar devem ser interpostos por meio do Ambiente do Candidato até quarta-feira, 13.

Os candidatos aprovados serão contratados pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, sujeitando-se às normas do Regulamento Interno de Pessoal e do Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos Correios.

Outras informações sobre o concurso poderão ser obtidas no edital, no site da organizadora ou no site dos Correios.

