Gabarito da seleção da prefeitura de Salvador será divulgado nesta terça

Os candidatos que realizaram o processo seletivo da prefeitura de Salvador, no último domingo, 3, poderão conferir o gabarito das provas a partir desta terça-feira, 5. As questões da prova estarão disponíveis no site da Fundação Getulio Vargas (FGV), responsável pela aplicação do exame.

O resultado final será divulgado na primeira quinzena de novembro. O número de abstenções foi considerado baixo em comparação com os demais concursos realizados no país. Dos 49 mil inscritos, cerca de 12% não compareceram, o que corresponde a 5,8 mil candidatos.

A prefeitura ofertou 971 postos de trabalho em diversas áreas para nível fundamental, médio e superior, com salários entre R$ 950 a R$ 3.950, sob o Regime Especial Administrativo (Reda). Conforme previsto em Legislação Municipal, 5% das vagas estão reservadas para pessoas com deficiência (PCD) e 30% para candidatos afrodescendentes.

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com direito a vale-transporte e auxílio-alimentação.

