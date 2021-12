Funrio anula prova de concurso do INSS de algumas áreas

A Funrio anulou a prova do concurso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para os cargos de analista em TI, fisioterapia, engenharia civil e administração. A medida vale apenas para os candidatos que concorrem a vagas em determinadas superintendências. Isso porque houve, de acordo com a organizadora do certame, inconsistências técnicas na aplicação do exame no último dia 13 em algumas regiões. Faltou cadernos da prova em algumas cidades e aplicação do exame de cargo errado.

Os candidatos que tiveram a prova anulada farão um novo exame no dia 8 de dezembro, no turno da tarde. Só será convocado quem compareceu no dia 13 de outubro. O novo cronograma será divulgado no site da Funrio a partir desta segunda, 28.

Quem não quiser realizar o novo exame, pode solicitar a devolução da taxa de inscrição até 22 de novembro. Para isso, é necessário enviar e-mail para devolucaotaxa.admin@funrio.org.br ou devolucaotaxa.civil@funrio.org.br ou devolucaotaxa.teinf@funrio.org.br ou devolucaotaxa.fisio@funrio.org.br. É preciso informar o número de inscrição, identidade, CPF e dados bancários.

Foram anuladas as provas do cargo de tecnologia da informação e engenharia civil de todas superintendência regionais e administração central. No caso da formação em fisioterapia, a medida vale para a superintendência do Nordeste e Sul. Já a anulação para o cargo de administração é para a regional Sudeste II.

O concurso do INSS oferece 300 vagas com salário de até R$ 7.147,12.

adblock ativo