Fundação abre concurso para técnico de nível superior

Estão abertas até esta quarta-feira, 5, as inscrições para o processo seletivo da Fundação Pedro Calmon. É oferecida uma vaga para técnico de nível superior, com remuneração de R$ 1.487,70. Os interessados devem se inscrever, das 9h às 12h e de 14h às 17h, na sede da Fundação Pedro Calmon - Centro de Memória e Arquivo Público da Bahia, situada na Av. Sete de Setembro, nº 282, Sl. 708, Ed. Brasilgás, Centro. A seleção será composta por duas etapas: análise curricular e entrevista.

O candidato aprovado atuará na sede da fundação e será contratado, por tempo determinado de 24 meses em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), podendo renovar o contrato por igual período apenas uma vez. O processo seletivo terá prazo de validade de um ano, contado a partir da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado por igual período.

Mais informações podem ser obtidas no edital publicado no Diário Oficial do Estado do dia 24 de agosto.

