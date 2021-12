Funceb anuncia processo seletivo com 50 vagas

A Fundação Cultural do Estado da Bahia (Funceb) anunciou realização de processo seletivo simplificado voltado à contratação de 50 profissionais técnicos de ensino médio e superior nas áreas exigidas, sob Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).

Os candidatos devem se inscrever no período das 6h do dia 20 às 20h do dia 30 de setembro de 2019, por meio do site da seleção. O salário varia de R$ 1.417,72 a R$ 2.729,78, já acrescido de gratificação, mais R$ 12,00 de auxílio-refeição e auxílio-transporte, a depender da carga horária de 30h a 40h semanais.

O processo seletivo será constituído de duas etapas distintas: a primeira etapa de avaliação curricular refere-se a contratação para todas as unidades da Funceb, incluindo a sede, o Teatro Castro Alves (TCA), Balé do Teatro Castro Alves, Diretoria de Audiovisual e Centro de Formação em Artes.

Já a segunda etapa visa contratação para o Balé do Teatro Castro Alves e Centro de Formação em Artes. Nessa parte, haverá avaliação prática/audição pública, de caráter eliminatório e classificatório, para as funções de Técnico Nível Superior - Bailarino, Professor Instrumentista e Percussionista.

Os aprovados irão atuar nas unidades da Funceb, todas localizadas em Salvador. A seleção é válida por um ano, podendo ser prorrogada por igual período. Confira outras informações no edital .

adblock ativo