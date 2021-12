Funasa seleciona 336 profissionais; salário de até R$ 8.300

Estão abertas as inscrições para a Fundação Nacional de Saúde (Funasa), que realiza seleção para 336 vagas em todo o País. As oportunidades, também para o estado da Bahia, são para profissionais de nível superior e a remuneração pode chegar a R$ 8.300,00. As inscrições devem ser efetuadas pelo site www.cespe.unb.br/concursos, entre os dias 23 deste mês e 7 de outubro. A taxa de inscrição é de R$ 70,00.

Podem disputar as charges de Especialidade 1, que tem o salário maior e 264 vagas, os candidatos com formação em engenharia civil, engenharia sanitária ou engenharia sanitária e ambiental. É preciso ter também experiência profissional mínima de cinco anos ou título de mestre ou doutor. Os selecionados para Especialidade 1 atuarão na área de engenharia de saúde pública, que são atividades técnicas de complexidade gerencial (nível V).





A seleção abre 22 vagas na área de Especialidade 2, com vencimento mensal de R$ 6.130,00, para desenvolver atividades técnicas de complexidade intelectual (nível IV). Neste caso, os candidatos devem ter nível superior em geologia. É necessário ter registro no órgão de classe e experiência mínima de três anos, ou pós-graduação lato sensu, mestrado ou doutorado.

Há ainda mais 50 oportunidades para Especialidade 3, que são responsáveis por atividades técnicas de complexidade intelectual (nível IV). Para preencher estas vagas, é preciso ter formação em administração, economia ou ciências contábeis, mais experiência profissional de três anos ou pós-graduação.

Além da Bahia, as vagas estão distribuídas entre o Acre, Amazonas, Amapá, Alagoas, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima, Rondônia, Rio Grande do Sul, Sergipe, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.

