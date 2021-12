Funai abre concurso com 220 vagas; salário chega a R$ 6.330

A Fundação Nacional do Índio (Funai) publicou edital com 220 vagas destinadas a contratar profissionais com nível superior. As inscrições acontecem de 2 a 16 de maio pelo site do Ministério da Fazenda.

O certame conta com oportunidades nos cargos de: Contador (6 vagas), Engenheiro Agrônomo (5 vagas), Engenheiro Agrimensura (4 vagas), Engenheiro Civil (3 vagas),e Indigenista Especializado (202 vagas). Como remuneração os profissionais vão receber valores entre R$ 5.345,00 a R$ 6.330,31.

As vagas disponibilizadas são para as Unidades descentralizadas da Funai, sediadas em capitais e interiores, preferencialmente nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Rondônia e Roraima.

Os inscritos vão ser classificados mediante aplicação de Provas Objetivas e Discursivas. A previsão é que a primeira avaliação aconteça no dia 07 de agosto de 2016, nas cidades de Rio Branco (AC), Maceió (AL), Manaus (AM), Tabatinga (AM), São Gabriel da Cachoeira (AM), Macapá (AP), Salvador (BA), Fortaleza (CE), Brasília (DF), Vitória (ES), Goiânia (GO), São Luís (MA), Imperatriz (MA), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS), Dourados (MS), Cuiabá (MT), Sinop (MT), Belém (PA), Altamira (PA), João Pessoa (PB), Recife (PE), Teresina (PI), Curitiba (PR), Rio de Janeiro (RJ), Natal (RN), Porto Velho (RO), Ji-Paraná (RO), Boa Vista (RR), Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC), Aracaju (SE), São Paulo (SP), e Palmas (TO).

O Concurso tem validade de um ano, prorrogável por igual período, contado a partir da data de publicação do edital de homologação do resultado final.

adblock ativo