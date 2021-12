FPC abre 23 vagas com salários de até R$ 2,7 mil

Foi publicado no Diário Oficial do Estado, um edital de processo seletivo para a contratação de 23 vagas em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda), na Fundação Pedro Calmon, autarquia vinculada à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult).

A carga horária das funções corresponde a 40 horas semanais e são distribuídas nos níveis Técnico Nível Superior na área de Informática, com remuneração de R$ 2.729,77; duas para técnico nível médio administrativo, com salário de R$ 1.519,17; e as outras 20 oportunidades para técnico nível médio operacional, também com salário de 1.519,17.

Os interessados podem acessar o site do processo seletivo, na próxima segunda-feira, 21, tendo as inscrições até o dia 5 de janeiro de 2016. No ato da inscrição, o candidato deve ler as instruções, preencher e imprimir o "Cadastro para Inscrição" e a "Ficha de Inscrição Obrigatória", lembrando de optar por um Código de Inscrição da função temporária a qual pretende concorrer.

