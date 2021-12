Forças Armadas têm 2.601 vagas abertas

Interessados em ingressar na carreira militar devem ficar atentos aos concursos para diversos cargos de nível fundamental, médio, técnico e superior distribuídos entre Marinha, Aeronáutica e Exército. Os três juntos estão oferecendo 2.601 vagas.

Para o Exército é preciso se apressar, pois as inscrições terminan nesta terça-feira, 9. São 94 vagas para contratação de mão de obra temporária para atender o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do Governo Federal, os Projetos Estratégicos do Comando do Exército e o aumento transitório de volume de trabalho no Sistema de Engenharia do Exército. As oportunidades são para engenheiros, desenhistas, técnicos, entre outros. Os salários chegam a até R$ 7.080 para o cargo de engenheiro.

Segundo dados da assessoria do Exército, os candidatos devem possuir vasto conhecimento acadêmico de sua área de atuação, e também conhecimentos gerais em língua Portuguesa, idioma estrangeiro (Inglês ou Espanhol), Geografia do Brasil e História do Brasil.

Oportunidades - Já para a Marinha, são ofertadas 1.620 vagas distribuídas em várias regiões do País. As oportunidades são para Soldado Fuzileiro Naval, com inscrições até o dia 18 próximo, com remuneração inicial de R$ 1.250.

Quem pretende seguir carreira na Aeronáutica, as inscrições para Adaptação à Graduação de Sargento abrem na quarta, 10, e são 265 vagas para níveis técnico e médio. Além das 542 vagas para Curso de Formação de Sargentos, 23 para dentistas, 40 para engenheiros e 17 vagas para farmacêuticos. Nesses casos, as inscrições se iniciam no dia 17 deste mês e seguem até o dia 9 de maio.

De acordo com o Coronel Aviador Alípio Gouvêa de Souza, chefe da Divisão de Admissão e Seleção do Departamento de Ensino da Aeronáutica (DEPENS), os concursos militares, diferentemente dos demais concursos para carreiras civis, englobam não só as aptidões intelectuais.

"Os candidatos também precisam estar atentos aos aspectos físico e de saúde, já que todas as etapas são eliminatórias. Além disso, a carreira militar não é apenas um emprego e sim uma atividade na qual exige-se extrema dedicação e vocação", ele disse.

