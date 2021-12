Forças Armadas ofertam 799 vagas com salário de até R$ 9 mil

As Forças Armadas estão com oito concursos abertos com um total de 799 vagas. As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade e os salários chegam até R$ 9 mil.

A Aeronáutica oferta 180 vagas para o Curso Preparatório de Cadetes do Ar do ano de 2016 (EA CPCAR 2016), sendo 160 para o sexo masculino e 20 para o feminino. Os interessados devem ter nível fundamental e ter entre 14 e 19 anos até o dia 31 de dezembro de 2017.

A inscrição pode ser feita feita até 30 de maio no site da Aeronáutica. As provas serão aplicadas no dia 24 de julho.

Os aprovados vão fazer um curso durante três anos em Barbacena, em Minas Gerais.

Exército

O Exército tem dois editais, um com 400 vagas para a Escola Preparatória de Cadetes (EsPCEx), para o curso de Formação e Graduação de Oficiais de Carreira da Linha de Ensino Militar Bélico e outra com 70 oportunidades para formação de sargento.

A EsPCEX inscreve até 28 de junho no site do curso. As provas serão aplicadas nos dias 10 e 11 de setembro. É necessário ter nível médio completo, ter entre 17 e 22 anos e altura mínima de 1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres.

O curso tem duração de um ano em regime de internado em Campinas, em São Paulo, e de 4 anos em Resende, no Rio de Janeiro.

Sargento

O outro certame do Exércio seleciona candidatos com nível médio completo ou cursando o 3º ano. As vagas são para combatente, logística-técnica, aviação, músicos e saúde.

A inscrição pode ser feita até 4 de julho pelo site do Exército. A prova será aplicada no dia 9 de outubro.

Marinha

A Marinha tem cinco editais. Em um deles, o órgão oferece 36 vagas, sendo 24 para homens e 12 para mulheres para trabalhar no Corpo de Intendentes. A inscrição pode ser feita até 20 de maio no site da Marinha.

Também há um certame com 64 vagas para o Corpo de Engenheiros. O candidato deve ter nível superior na área e ter menos de 36 anos até 1º de janeiro de 2017.

O cadastro pode ser feito até 18 de maio no site da Marinha. Os aprovados vão receber o título de Oficiais da Marinha do Brasil no posto de primeiro-tenente. O salário é de cerca de R$ 9 mil.

A Marinha ainda procura seis capelães navais, sendo quatro para sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana (1 vaga destinada aos negros), 1 vaga para pastor da Igreja Assembleia de Deus e 1 vaga para pastor da Igreja Batista.

A inscrição pode ser feita até 19 de maio. O salário também é de R$ 9 mil.

Um outro edital oferece 32 vagas para o Quadro Técnico do Corpo Auxiliar (CP-T). Os candidatos devem ter nível superior e menos de 36 anos até 1º de janeiro de 2017. A remuneração é de R$ 8.800 e a inscrição termina nesta terça, 17.

O último edital oferta 11 vagas para o Corpo de Saúde nas áreas de enfermagem (4), farmácia (3), fonoaudiologia (2) e nutrição (2). Os interessados devem se inscrever até 13 de junho.

