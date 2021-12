Forças Armadas oferecem 726 oportunidades

Quatro concursos diferentes nas Forças Armadas estão com inscrições abertas em setembro. Juntas, as seleções oferecem 726 vagas para candidatos de níveis médio, técnico e superior em diversas áreas e especialidades.

Com inscrições se encerrando nesta terça, 11, o concurso para cadete do Exército é o que oferece a maior quantidade de oportunidades - 520 ao todo. A seleção é destinada a candidatos do sexo masculino com diploma de nível médio. É necessário que o candidato possua idade de, no mínimo, 17 e, no máximo, 22 anos, completos até 31 de dezembro de 2013, ano da matrícula.

Já a Marinha do Brasil está promovendo três concursos para diferentes cargos em níveis técnico e superior. As inscrições para os processos seletivos devem ser feitas na página da Diretoria de Ensino da Marinha na internet: www.ensino.mar.mil.br.

O concurso para técnico de praça está com 80 vagas abertas para as áreas de eletroeletrônica e mecânica. Podem participar da seleção candidatos com diploma de técnico em automação industrial, eletroeletrônica, eletromecânica, eletrônica, eletrotécnica, eletrotécnica naval, mecatrônica, manutenção automotiva, mecânica naval e refrigeração e climatização. O prazo para inscrição termina no dia 30.

A seleção para o corpo de engenheiros oferece 72 vagas para graduados em arquitetura e urbanismo, além de engenharia aeronáutica, cartográfica, civil, de materiais, de produção, de sistemas de computação, de telecomunicações, elétrica, eletrônica, mecânica, mecatrônica, naval e química. O prazo para inscrição neste concurso termina nesta quarta, 12.

Por fim, a Marinha ainda está selecionando médicos de diversas especialidades. São 54 vagas ao todo e o concurso encerra inscrições no dia 18. A remuneração total para os cargos não foi divulgado nem pelo Exército nem pela Marinha.

