Forças Armadas oferecem 247 oportunidades em concursos

Baianos interessados em ingressar na carreira militar devem ficar bem atentos: pelo menos quatro concursos das Forças Armadas estão agora em fase de abertura ou de encerramento das inscrições. São 247 vagas disponíveis tanto na Bahia quanto em outros estados. O link para as inscrições é disponibilizado sempre no site da Marinha, Exército ou Aeronáutica, além do portal do Ministério da Defesa.

Amanhã, por exemplo, começam as inscrições na Aeronáutica para o exame de formação de controlador de tráfego aéreo, com 128 vagas para atuação em todo o país. Na próxima sexta-feira, entretanto, encerram-se as inscrições para 40 vagas no curso de oficiais do quadro complementar do Exército, cujas aulas são realizadas em Salvador, na Escola de Formação Complementar do Exército (EsFCEx), no bairro da Pituba.

As vagas disponíveis para oficial do Exército são para profissionais de ciências contábeis (7 vagas), direito (15), enfermagem (6), informática (10) e veterinária (2). É preciso ter, no máximo, 36 anos de idade, além da aprovação, após as provas escritas, em exames de saúde e aptidão física.

Já na Aeronáutica, as inscrições que se iniciam amanhã para o curso de formação de sargentos também preveem o preenchimento de 21 vagas para atuação como guarda e segurança, além das 128 do curso de controlador de tráfego aéreo. O prazo de inscrições já termina dia 25.

As aulas serão realizadas na Escola de Especialistas de Aeronáutica, cuja sede fica em Guaratinguetá, em São Paulo. "A seleção para os cursos visa atender vagas futuras a serem abertas nos próximos anos, com a entrada dos militares no quadro de reserva", explica a assessoria de comunicação das Forças Armadas.

Médicos interessados em atuar como oficiais da Aeronáutica devem se apressar, pois as inscrições para o exame de carreira encerram-se no próximo dia 9. Neste caso, as vagas já estão definidas, conforme a demanda já identificada pela corporação. São, no total, 58 vagas para diversas especialidades, mas apenas uma, de cirurgião-geral, prevê a atuação em Salvador.

As demais vagas são para as áreas de: anestesiologia (6), anatomia patológica (2), cancerologia (1), cardiologia (1), clínica médica (10), ginecologia e obstetrícia (6), medicina intensiva (2), hemoterapia (1) e medicina da família e comunidade (7).

Há também vagas para oftalmologia (3), otorrinolaringologia (3), ortopedia (1), pediatria (1), psiquiatria (7), radiologia (3) e mais três vagas para cirurgia geral, além da prevista para atuação em Salvador.

Ainda este ano

Após ter encerrado na última sexta-feira as inscrições para o quadro complementar de oficiais nas áreas de engenharia e educação física, a Marinha deve lançar ainda este ano novo edital.



Desta vez, de nível técnico, visando à formação de praças (marinheiros, sargentos, cabos), que podem seguir carreira até o suboficialato. "O edital ainda não saiu, mas terá o concurso com certeza", assegura o 2º Distrito Naval.

