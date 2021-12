Força Aérea Brasileira lança mais quatro editais

No último mês, a Força Aérea Brasileira lançou quatro outros editais de concursos públicos que contemplam 21 profissões de nível superior. São três editais para cursos de adaptação de dentistas, farmacêuticos e engenheiros. O outro é destinado para estágio de adaptação de oficiais, voltado para profissionais da área administrativa.



As inscrições acontecem do dia 6 de abril até o dia 5 de maio e devem ser feitas no site www.ciaar.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 120.

adblock ativo