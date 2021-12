Fiocruz inscreve em concurso até esta quinta

Seguem até esta quinta-feira, 6, as inscrições para o concurso da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), com a ofertas de 400 vagas e salários que variam de R$ 3.278,57 a R$ 14.813,67.

Os interessados devem se inscrever no site da Fundação Dom Cintra e pagar uma taxa de R$ 100 (técnico), R$ 160 (tecnologista e analista), R$ 220 (pesquisador) e R$ 250 (especialista).

São oferecidas 75 oportunidades para técnico, oito para analista de gestão e 128 para tecnologista em saúde pública, além de 164 para pesquisador. Há ainda 25 vagas para o cargo de especialista, voltadas para os candidatos com doutorado e experiência mínima de seis anos.

Do total de vagas, 17 são voltadas para Salvador. O restante é distribuído para as cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Fortaleza, Manaus, Porto Velho, Recife e Teresina.

A remuneração para os cargos de técnico são de R$ 3.278,57, valor que pode variar de R$ 3.730,57 a R$ 5.040,57, com a gratificação de qualificação. Para analista e tecnologista, os salários de R$ 6.229,98 podem alcançar valores entre R$ 7.288,33 e R$ 9.316,48 por conta da gratificação de desempenho.

Já os pesquisadores receberão R$ 8.729,85. Caso o profissional tenha concluído o doutorado, a remuneração passa a ser de R$ 12.237,46. Por último, os especialistas receberão R$ 14.813,67. A carga de trabalho é de 40 horas semanais para todos os cargos. As provas estão previstas para o dia 6 de abril.

