Feira de Santana: seleção para médicos do Samu tem salários de até R$ 6.986,19

Estão abertas até esta sexta-feira, 19, as inscrições para o processo seletivo da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Feira de Santana, com sálarios que chegam até R$ 6.986,19. As oportunidades são destinadas para médicos que atuarão no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A inscrição custa R$ 50 e deve ser realizada pelo site da prefeitura do município. Outras informações sobre a seleção estão disponíveis no edital do processo seletivo.

Os candidatos aprovados e convocados vão trabalhar em regime de plantão de 12 ou 24 horas semanais. A seleção será em Regime Especial de Direito Administrativa (Reda), com 30% das vagas reservadas para candidatos afrodescendentes e 5% para pessoas com deficiência.

adblock ativo