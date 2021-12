Faltam 48 horas para a prova. É hora de relaxar ou estudar?

Quatro finalistas a uma vaga de juiz federal, a mais concorrida do País, se desesperam com a pressão do concurso e, dois dias antes da última etapa, resolvem comprar o gabarito do exame como última chance de tentar a aprovação. Apesar de recorrer a uma alternativa ilegal, os personagens da comédia nacional O Concurso retratam uma ansiedade comum a muitos concursandos em véspera de provas.

E, na dúvida entre estudar um pouco mais, revisando assuntos, e relaxar antes do dia decisivo, o que realmente dá para fazer em relação a preparação nas 48 horas antes da prova? Apesar de variadas, as dicas de especialistas são unânimes em um ponto: cada pessoa deve respeitar a rotina de estudos que manteve até então, mas tirar um tempo para cuidar também do corpo e da mente.

"Os concursandos devem seguir o exemplo dos atletas: os treinos nas vésperas de jogos ou provas esportivas são mais leves, para que eles possam trabalhar o equilíbrio emocional", indica o especialista em concursos públicos Carlos Alberto De Luca.

Atividades físicas leves, que não representem risco de machucados, e outras atividades de lazer são indicadas para amenizar o estresse. "É interessante fazer um passeio ao ar livre ou qualquer outra atividade diferente de estudos e leitura", aconselha a coach de concursos Laura Ribeiro. Segundo ela, a última semana antes da prova deve ser dedicada a cuidados com o sono e a alimentação. "Meditações e massagens também ajudam a relaxar", acrescenta a especialista.

A especialista em concursos Daniela Zanuncini concorda que o dia de véspera seja de descanso, mas acredita que as 48 horas anteriores possam ser reservadas para o que chama de "intuições de última hora". "Isso é válido para candidatos experientes que já passaram por outras provas e têm uma noção do que pode ser cobrado. Eles podem olhar os conteúdos mais importantes e pensar nas questões que podem cair, por exemplo", ressalta.

Aliviar o estresse - No caso de candidatos com menor tempo de preparação ou maior grau de ansiedade, é recomendável dar uma olhada em algumas disciplinas para aliviar o estresse. Uma revisão aprofundada, no entanto, requer melhor planejamento e deve ser iniciada meses antes da prova.

"É importante estudar e revisar ao mesmo tempo. O planejamento de estudo já deve prever um tempo separado para revisar os conteúdos. Quem deixa para revisar tudo depois precisa parar por dois ou três meses antes para fazer isso, principalmente realizando exercícios e questões de provas anteriores", afirma Fernando Elias José, mestre em cognição humana pela PUC-PR e consultor organizacional.

A dica de Carlos Alberto De Luca é fazer resumos ao longo dos estudos, à medida que os assuntos são lidos, para revisar pelos resumos um mês antes da avaliação. "Ler tudo novamente consumiria muito tempo", justifica.

Já Laura Ribeiro explica que os planos de estudo para concursos públicos específicos devem prever até duas semanas de revisão, revendo uma disciplina por dia. Ao longo do estudo, o candidato deve marcar partes importantes para rever no final. "A revisão deve ser 'light' para não gerar ansiedade", afirma a coach.

