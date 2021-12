Faculdade em Jacobina abre vagas para professor

A Faculdade AGES de Medicina de Jacobina abriu processo seletivo para contratar 32 docentes para o curso de Medicina. Os interessados devem se candidatar as vagas enviando o currículo para o e-mail: curriculo@animaeducacao.com.br, até 05 de janeiro de 2021. No assunto deverá constar “Seleção AGES Jacobina – Medicina”.

Os currículos precisam conter informações pessoais e profissionais, como formação acadêmica, atuações, atividades científicas, experiências de pesquisas e publicações.

O processo de seleção será online e realizado em duas etapas: análise do currículo e dinâmica em data, horário e link a serem comunicados por e-mail.

As vagas são para as unidades curriculares de Necessidades e Cuidado em Saúde (NCS), Habilidades Médicas, Laboratório Morfofuncional e Práticas Médicas no SUS (PMSUS). Para participar do processo seletivo é necessário possuir habilitação legal para lecionar a Unidade Curricular objeto da seleção, e comprovar obtenção do título de Especialista, Mestre ou Doutor, em área de concentração relacionada com a unidade curricular, expedido por instituição credenciada por órgão competente, conforme titulação mínima especificada no quadro de vagas. O título de Doutor ou de Mestre obtido em instituição estrangeira deverá ter sido reconhecido por universidade brasileira devidamente credenciada.

O edital com o detalhamento sobre as vagas, especificações e titulação mínima pode ser consultado no site ages.edu.br/selecaodocente.

A Faculdade AGES de Medicina de Jacobina está totalmente integrada ao projeto de educação da Inspirali, plataforma de educação médica da Ânima Educação, que busca formar profissionais que consigam conciliar o acolhimento humano com novas tecnologias em saúde.

