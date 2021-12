Exército oferece 660 vagas em dois editais

Os interessados em se formar oficiais do Exército podem se inscrever até 23 de junho no certame da corporação, que oferece 500 vagas para o curso de formação e graduação de oficiais de carreira da linha de ensino militar bélico. O cadastro deve ser feito pelo site da Escola Preparatória de Cadetes do Exército: www.espcex.ensino.eb.br. Mais 160 vagas são oferecidas para formar sargentos de saúde e músicos do Exército. As inscrições podem ser feitas até 7 de julho, pelo site www.esa.ensino.eb.br.

