Exército inscreve a partir da próxima segunda para concurso

O Exército abre na próxima segunda-feira, 20, as inscrições para o concurso de admissão da Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx) de 2014. O valor da taxa é de R$ 80. São 520 vagas. O processo seletivo será composto de provas objetivas de química, física, geografia, história, matemática e português, além de uma prova de redação.

Os interessados devem ter idade mínima de 17 anos e estar cursando o último ano do ensino médio para participar. As inscrições devem ser feitas até o dia 19 de junho, no site Exército.

