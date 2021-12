Eventos atrapalham chegada de candidatos ao concurso do TRE

Os candidatos ao concurso público do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) neste domingo, 20, enfrentaram dificuldades para chegar aos locais de prova devido aos congestionamentos causados pelo grande fluxo de carros no entorno de, pelo menos, seis eventos que aconteceram em Salvador durante a manhã.

Prevendo possíveis atrasos, o Tribunal divulgou, na última sexta-feira, 18, um alerta com orientações aos inscritos solicitando a verificação prévia do trajeto aos locais de prova e orientando que os concorrentes saíssem de casa com antecedência.

Mesmo assim, alguns candidatos passaram sufoco. Foi o caso de Lanna Ferraz, que desceu do carro na avenida Professor Manoel Ribeiro e seguiu a pé até o local da prova, na Universidade Estácio – Campus Gilberto Gil, no Stiep. A jovem conseguiu chegar 10 minutos antes do fechamento dos portões.

"A orla e a avenida Paulo VI estavam fechadas por causa da Corrida Duque de Caxias, organizada pelo Exército. A única via de acesso disponível para mim era pela região do Iguatemi. O trânsito ficou travado", contou.

O candidato João Henrique, que veio de Alagoinhas (a 110 k m da capital), não teve a mesma sorte. Ele não conseguiu fazer a prova, pois confundiu o local do exame. Por causa dos congestionamentos, o rapaz não conseguiu chegar a tempo no colégio designado para realização da prova.

"Vim para a unidade errada. Minha prova é em outro campus, na Calçada. Tentei explicar que não sou daqui, não conheço direito Salvador, mas a recepção dos organizadores não foi boa. Fui maltratado", reclamou o jovem, que dividiu um táxi para a capital com mais três amigos concurseiros.

Já a candidata Larissa Almeida saiu mais cedo de casa e conseguiu chegar ao Stiep com tranquilidade: "Peguei o metrô em Pirajá, desci na Rodoviária e depois peguei o ônibus. Cheguei no tempo indicado, com calma. Espero me sair bem", disse.

O concurso teve 61.233 mil inscritos na disputa por 25 vagas para a carreira de técnico judiciário e 16 para analista Judiciário.

Do total de 41 vagas oferecidas, 39 são para os cartórios eleitorais do interior do estado e as outras duas para a capital.

*Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre

