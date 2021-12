Euclides da Cunha abre vagas com salários de até R$ 7 mil

A prefeitura de Euclides da Cunha (distante 334 quilômetros de Salvador) promove concurso público para contratação de 226 novos servidores. A seleção será para todos os níveis de escolaridade, com salários de até R$ 7 mil.

As inscrições somente poderão ser feitas pela internet, entre os dias 20 e 29 de setembro de 2013, nos sites da UNEB e da Prefeitura. As taxas variam de R$ 30 a R$ 90, dependendo do cargo pretendido.

Os cargos oferecidos são: auxiliar de infraestrutura, oficial de infraestrutura (carpinteiro e pedreiro), operador de máquinas e equipamentos, auxiliar administrativo, auxiliar de arrecadação de tributos, agente de trânsito, guarda municipal, agente sanitarista, fiscal de obras e edificações, assistente de classe de educação infantil e educação especial, técnico agrícola, técnico de consultório odontológico, técnico de contabilidade, técnico de enfermagem, técnico de laboratório, técnico de mamografia, técnico em radiologia, técnico em topografia, assistente social, biólogo, educador físico, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico, médico veterinário, nutricionista, nutricionista escolar, psicólogo, psicólogo escolar, odontólogo, terapeuta ocupacional, coordenador pedagógico, bibliotecário escolar e professor de ensino fundamental do 1º ao 5º ano.

A seleção será feita através de uma prova objetiva, para todos os cargos, prova prática, exclusivamente para Oficial de Infraestrutura (Carpinteiro e Pedreiro), e prova de títulos, apenas para os candidatos que concorrem às vagas de Assistente de Classe de Educação Infantil e Educação Especial, Coordenador Pedagógico, Professor do Ensino Fundamental 1º ao 5º ano, Psicólogo Escolar, Nutricionista Escolar e Bibliotecário Escolar.

A prova objetiva está marcada para o dia 10 de novembro de 2013, na cidade de Euclides da Cunha. O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período



