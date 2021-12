Estão abertas as inscrições para o Reda da Setre

Começam, nesta sexta-feira, 25, as inscrições para a seleção simplificada que disponibiliza 13 vagas para técnicos de níveis médio e superior na Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre). As inscrições vão até o dia 1º de novembro e são realizadas no site da Setre. A contratação será em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda).

São 2 vagas para nível médio e 11 para nível superior, nas áreas de administração, economia, ciências contábeis, sistemas de informação e ciências humanas, que irão atuar nas cidades de Salvador, Guanambi, Juazeiro, Itamaraju, Correntina e Irecê, enquanto os de nível médio atuarão apenas em Salvador. Todos os cursos devem ser reconhecidos pelo MEC.

Os interessados precisam ter experiência mínima de seis meses, comprovada na carteira de referência ou declaração do empregador, ou na Carteira de Trabalho e Previdência Social.

A jornada de trabalho é de 40h semanais e a remuneração, para nível superior, será de R$ 1.049,72, mais gratificação de função, no valor de R$ 1.372,31. Já para o nível médio, o salário base será de R$ 685,75, acrescido de uma gratificação de função no valor de R$ 458,49.

Também serão fornecidos auxílio-alimentação, no valor de R$ 9 e auxílio-transporte. O titular terá assistência médica oferecida, de forma facultativa, mediante contribuição mensal conforme a renda salarial.

