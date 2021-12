Estado prorroga inscrições para Reda de professores

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia prorrogou, até o próximo dia 8 de setembro, as inscrições para os dois editais destinados à seleção de professores para a rede estadual de ensino em Regime Especial de Direito Administrativo (Reda). É um total de 2.665 vagas, sendo 1.937 para educação básica e 728 para a educação profissional.

O edital de prorrogação também alterou as datas das provas de conhecimentos gerais e específicos, para o dia 22 de setembro, e o envio dos comprovantes de títulos. As inscrições, no valor de R$ 47,68, devem ser realizadas através do portal do órgão (para educação profissional, acesse aqui e para educação básica, aqui)e para participar, os candidatos precisam ter nível superior.

A remuneração, que inclui salário e gratificação de função, será de R$ 1.152,33, para uma carga horária de 20h semanais. As vagas são destinadas a todas as 33 Diretorias Regionais de Educação (Direc) da Bahia e o contrato tem validade de dois anos, prorrogável por igual período.

Os inscritos para educação básica realizarão avaliações de conhecimentos gerais e específicos nos municípios-sede da Direc e os candidatos para educação profissional, além da prova de conhecimentos gerais e específicos, serão submetidos a provas de títulos.

As comprovações de títulos devem ser encaminhadas até o dia 9 de setembro para a Caixa Postal 7048, CEP 41.810-971, Av. Paulo VI, 190, Agência Pituba. Os candidatos só terão os títulos analisados se forem aprovados na prova de conhecimentos.

