Estado nomeia aprovados em concurso da Polícia Civil

O Governo do Estado nomeou 11 candidatos aprovados em concurso público da Polícia Civil. Os nomes deles foram divulgados no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 27. Eles vão exercer a função de escrivão.

Os candidatos fizeram o certame em 2013, que também selecionou profissionais para o cargo de delegado.

adblock ativo