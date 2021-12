Estado lança editais de 3 concursos públicos

O governo do Estado publica na edição desta quarta-feira, 3, do Diário Oficial três editais de concursos públicos, totalizando 2.209 novas vagas no serviço público. As oportunidades - de nível superior e médio - são para as secretarias do Meio Ambiente (Sema), do Planejamento (Seplan) e da Segurança Pública (SSP).

O concurso da SSP será executado pela Fundação Carlos Chagas (FCC) e prevê a oferta de 2 mil vagas para soldado e bombeiro da Polícia Militar.

Já a seleção da Sema/Inema conta com 179 vagas, sendo 139 vagas de nível superior (especialista em meio ambiente e recursos hídricos) e outras 40 para nível médio (técnico em meio ambiente e recursos hídricos). O concurso está a cargo do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (Cespe/UnB).

O terceiro concurso vai oferecer 30 vagas para o cargo de especialista em produção de informações econômicas, sociais e geoambientais, da Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), órgão vinculado à Secretaria Estadual do Planejamento (Seplan). Todas as vagas são de nível superior. O certame será realizado pelo Cespe/UnB.

Segundo a Secretaria da Administração, até o final deste ano será divulgado o edital de concurso público da Polícia Civil. Serão 600 vagas, distribuídas entre os cargos de delegado (100), investigador (400) e escrivão de polícia (100).

Balanço - Desde 2007, a atual gestão já contratou, via concurso público, um total de 26.730 servidores públicos, com prioridade para as áreas de saúde, segurança e educação.

"É um processo focado na renovação e qualificação do serviço público baiano, com ênfase nas áreas finalísticas de atuação do Estado", avaliou o secretário da Administração, Manoel Vitório. A área de segurança, que registrou um total de 10.391 novos servidores, corresponde a 38,87% das contratações.

adblock ativo