Estado divulga resultado de concurso da Polícia Civil

O resultado do concurso público para os cargos de delegado, escrivão e investigador da Polícia Civil será divulgado nesta terça-feira, 14, no Diário Oficial do Estado (DOE). Na mesma oportunidade, será também publicado o resultado final e recursos de outras duas etapas investigação social e avaliação de títulos, esta última em consonância com a Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública da União (DPU).

O certame, que ofereceu 600 vagas, foi realizado em 2013 para ampliar o quadro da Polícia Civil no Estado. A lista saiu depois que a Secretaria Estadual de Administração (Saeb) solicitou agilidade à Cespe/Unb, organizadora do concurso, no envio das informações.

O certame havia sido suspenso por conta de ação ajuizada pela Defensoria Pública da União (DPU), que determinou a reabertura de prazo para que os candidatos eliminados na fase de exames biomédicos reapresentassem os exames médicos exigidos.

