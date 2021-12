Estado convoca aprovados em concurso da Sema/Inema

A Secretaria da Administração (Saeb) publica no Diário Oficial do Estado (DOE) deste final de semana (sábado, 27, e domingo, 28) a convocação para os 179 candidatos aprovados no concurso público para a Secretaria do Meio Ambiente e do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sema/Inema).

Os convocados devem comparecer à Fundação Luís Eduardo Magalhães (Flem), no CAB, entre os dias 1º e 9 de agosto, conforme o cargo para o qual foi aprovado, seguindo escalonamento detalhado no edital de convocação. Os candidatos que não atenderem à convocação perderão o direito à nomeação.

Além de diploma ou certificado que comprove a escolaridade, títulos obtidos no exterior e validados no Brasil, o candidato deve apresentar registro em órgão de classe e declaração de próprio punho atestando não exercer outra atividade em órgão público, exceto os acúmulos previstos em lei. Confira os demais documentos que devem ser apresentados na caixa de serviço.

No ato da apresentação, o candidato receberá guia de encaminhamento para avaliação pré-admissional na Junta Médica do Estado, onde deverá comparecer com a relação dos seguintes exames:

O concurso da Sema/Inema, realizado pela Saeb e com organização do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos (Cespe/UnB), contou com 5,5 mil inscritos que concorreram a 179 vagas ofertadas, sendo 139 para o cargo de especialista e 40 para técnico.

