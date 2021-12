Empresa do Banco do Brasil abre 4.807 vagas em concurso

A Cobra Tecnologia S.A., empresa de informática brasileira que atualmente pertence ao conglomerado Banco do Brasil, publicou edital para realização de concurso público para o provimento de 4.807 profissionais e formação de cadastro de reserva em diversos cargos. Para a Bahia, existem 91 oportunidades.

As remunerações variam de R$ 1.235,95 a R$ 3.213,46 para jornadas de trabalho de 44 horas semanais. As inscrições para o concurso serão realizadas exclusivamente pela internet, no site www.esppconcursos.com.br, até o dia 4 de dezembro. A taxa de inscrição varia de R$ 20,03 e R$ 50,49, a depender do cargo para o qual a pessoa queira concorrer.

Os candidatos que não tiverem condições de pagar o valor da taxa podem solicitar a isenção a partir desta segunda-feira, 5, quando se inicia a inscrição no concurso. Os pedidos podem ser solicitados até quarta-feira, 7, por meio do endereço www.esppconcursos.com.br/projeto/1234/.

adblock ativo