Empresa de tecnologia do BB tem vagas para Salvador e Feira

Os interessados em ser funcionários do Banco do Brasil ganham uma nova oportunidade. O BB Tecnologia e Serviços S.A, empresa vinculada à instituição, abriu concurso público com 300 vagas para os níveis médio e superior, com salários de até R$ 3 mil. Na Bahia são oferecidas quatro oportunidades, duas em Salvador e duas para Feira de Santana. As inscrições são feitas no site www.quadrix.org.br até o dia 6 de agosto.

Os cargos disponíveis são de técnico administrativo, técnico de operações e analista de operações, única que exige diploma de nível superior, em qualquer área de formação. De acordo com o gerente do departamento de comunicação do BB Tecnologia, Eduardo Mamari, mesmo com a formação em qualquer área, é necessário que o candidato atenda ao perfil solicitado.

"Nesse caso, é fundamental que o profissional atenda ao perfil de atuação, realizando atividades como modelagem de banco de dados ou teste de software, entre outras voltadas para área da tecnologia da informação", diz Mamari.

Para a Bahia as oportunidades são para os cargos de técnico em operações e administrativo. As quatro vagas para o cargo de técnico em operações estão divididas entre Salvador e Feira de Santana, cada região com duas vagas.

Preparação

Com apenas 34 dias para estudar todo o conteúdo, os candidatos devem estabelecer algumas estratégias, afirmam os especialistas. A dica do diretor pedagógico do Acerte Concursos, Alan Vinícius Castro, é conhecer o perfil das questões aplicadas, por meio da avaliação das provas anteriores aplicadas pela empresa responsável pelo concurso.

"É necessário conhecer a organizadora para traçar um perfil das questões que o candidato irá encontrar na prova. Essa é a melhor opção para ganhar tempo e praticar os conteúdos", disse.

A especialista em concursos públicos Laura Ribeiro sugere aos candidatos dividir o tempo entre estudar os conteúdos específicos e revisar o material. Nesses casos, Laura aconselha buscar materiais comentados e esquematizados para dinamizar os estudos, já que resta pouco tempo até a data da realização da prova.

