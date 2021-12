Embasa marca nova data de prova e reabre inscrições para concurso público

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) fez uma alteração na data da prova do concurso que foi aberto em março e reabre inscrições para o concurso público. Com a alteração, as provas foram programadas para dia 9 de julho e as inscrições serão abertas a partir desta segunda-feira, 22, até dia 12 de junho.

As inscrições para o concurso deverão ser realizadas pela internet, no endereço eletrônico www.ibfc.org.br.

De acordo com o órgão, a mudança foi publicada na edição deste sábado, 20, no Diário Oficial do Estado da Bahia (DOE), com o edital de retificação que exclui a prova de aptidão física para os candidatos às vagas de agente operacional e operador de processos de água e de esgoto.

Em nota, a Embasa informou que as decisões foram tomadas após análise conjunta da empresa, do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), organizador do concurso, do Ministério Público do Trabalho e da Procuradoria Regional do Trabalho da 5ª região Salvador.

Segundo o órgão, os candidatos inscritos anteriormente no concurso, conforme lista publicada no site do IBFC no dia 18 de abril, permanecem com suas inscrições ativas, não sendo necessária nenhuma providência adicional em virtude das alterações.

Vagas

Serão 600 vagas para 11 funções dos níveis médio, técnico e superior. As vagas de nível médio-técnico são destinadas para técnicos em edificações e técnicos em eletromecânica. Já para o nível médio, há vagas para agente administrativo, agente operacional, assistente de laboratório e operador de processos de água e de esgoto.

As vagas de nível superior são oferecidas aos profissionais com formação em ciências contábeis, análise de sistemas, processamento de dados, ciência da computação, engenharia de computação ou sistemas de informação, engenharia civil ou engenharia de produção civil, engenharia sanitária ou engenharia sanitária e ambiental e engenharia elétrica.

Remuneração

Os salários admissionais variam de R$ 1.122,84 a R$ 6.793,31

Duração

O prazo de validade do Concurso será de 6 (seis) meses, contados a partir da data da homologação do resultado final, podendo, a critério da Embasa, ser prorrogado uma vez por igual período, por conveniência administrativa da empresa.

