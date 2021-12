Embasa divulga resultado final de concurso com 600 vagas

O resultado final do concurso da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) foi divulgado no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) nesta segunda-feira, 13. O certame ofereceu 600 vagas em 11 funções dos níveis médio, técnico e superior.

As oportunidades são para trabalhar em 64 municípios baianos, incluindo Salvador. Os salários variam entre R$ 1.122,84 e R$ 6.793,31.

O concurso tem prazo de validade de seis meses.

