Embasa disponibiliza mais 96 vagas em concurso público aberto

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) disponibilizou mais 96 vagas referentes ao concurso público aberto em julho do ano passado. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) de quinta-feira, 3.

As vagas serão destinadas a diversas unidades regionais da empresa, sendo 73 para nível médio (agente administrativo, agente operacioal e operador de processos de água e esgoto), 12 para nível técnico (técnico operacional - edificações) e 11 para superior (contador, engenheiro civil, engenheiro sanitarista e engenheiro elétrico).

Com as novas vagas, o número total chega a 693. Até março deste ano, 583 aprovados já haviam sido convocados. A informação da ampliação das vagas pode ser conferida noedital disponibilizado pela Embasa.

