Embasa convocará 364 classificados em concurso

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) anunciou nesta terça-feira, 4, por meio de publicação no Diário Oficial do Estado, a convocação de mais 50 candidatos classificados no último concurso público de 2009. Os cargos são para as cidades de Alagoinhas, Caetité, Irecê, Itaberaba, Paulo Afonso, Senhor do Bonfim e Vitória da Conquista.

De acordo com a Embasa, os convocados devem comparecer, na próxima segunda-feira, 10, à Universidade Corporativa da Embasa (UCE), que fica no Parque Deputado Paulo Jackson, na Avenida Juracy Magalhães Jr., no Rio Vermelho. Eles devem estar munidos da documentação requisitada pelo órgão. Clique aqui e acesse o edital do concurso e veja os documentos necessários.

Após essa etapa, os candidatos serão encaminhados para exames médicos admissionais. Mais informações no site www.embasa.ba.gov.br.

Contratações - Segundo o órgão, serão preenchidas outras 364 vagas de candidatos aprovados no concurso de 2009. Ainda não há uma data definida. A previsão é que as convocações sejam feitas até o final do prazo do concurso, que termina em maio de 2013.

