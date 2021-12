Embasa convoca mais 76 classificados em concurso

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) convocou mais 76 classificados em concurso público. A lista foi divulgada no Diário Oficial do Estado do fim de semana, nos dias 11 e 12 de janeiro.

Os profissionais ocuparão cargos de nível médio, técnico e superior em unidades da empresa em Salvador, Alagoinhas, Caetité, Feira de Santana, Irecê, Itabuna, Itamaraju, Jequié, Paulo Afonso, Santo Antônio de Jesus e Senhor do Bonfim.

Os convocados deverão comparecer no dia 20 de janeiro na Universidade Corporativa da Embasa (UCE), localizada no Parque Dep. Paulo Jackson, na Avenida Juracy Magalhães Jr., s/n, Lucaia, Rio Vermelho, para comprovar escolaridade e apresentar os documentos exigidos no edital. Na ocasião, os candidatos serão encaminhados para exames médicos admissionais

