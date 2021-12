Embasa convoca mais 56 classificados em concurso público

A Empresa Baiana de Água e Saneamento (Embasa) convocou mais 56 candidatos classificados no último concurso público. Segundo informações publicadas no Diário Oficial do Estado da última sexta-feira, 4, as vagas são para Salvador, Alagoinhas, Feira de Santana, Irecê, Itabuna, Jequié, Santo Antônio de Jesus, Senhor do Bonfim e Vitória da Conquista.

Os candidatos convocados devem comparecer na próxima quinta-feira, dia 10, às 8h, na Universidade Corporativa da Embasa (UCE), localizada no Parque Deputado Paulo Jackson, Av. Juracy Magalhães, s/n, Lucaia, Rio Vermelho. Os selecionados deverão comparecer com a documentação requisitada em edital disponível no site da empresa.

