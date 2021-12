Embasa convoca mais 27 aprovados em concurso

A Embasa convocou mais 27 candidatos aprovados no último concurso público do órgão. Os selecionados vão trabalhar em Salvador e nas unidades de Barreiras, Caetité, Feira de Santana, Itabuna, Itamaraju, Santo Antônio de Jesus e Senhor do Bonfim.

Os convocados devem comparecer à Universidade Corporativa da Embasa (UCE), na Avenida Juracy Magalhães, na próxima segunda-feira (11), às 11 horas.

