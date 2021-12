Embasa convoca mais 204 candidatos aprovados em concurso público

A Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa) publicou, no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 29, o edital de convocação de 204 candidatos aprovados no concurso público.

>>Confira aqui a lista de candidatos (arquivo em PDF)

A primeira lista foi divulgada no dia 8 deste mês, onde convocou 150 aprovados. Com a relação publicada nesta sexta, já foram chamados 354 aprovados.

Os convocados deverão apresentar os documentos exigidos no edital entre os dias 9 e 11 de janeiro, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30. A entrega da documentação deve ser feita no Parque Depautado Paulo Jackson, na Avenida Juracy Magalhães Junior, no Rio Vermelho.

Foram convocados candidatos aos cargos de agente administrativo, operador de processo de água e esgoto, assistente de laboratório, técnico operacional, analista de Tecnologia da Informação e engenheiro civil/produção civil.

Ao total, foram disponibilizadas 600 vagas para 11 funções os níveis médio, técnico e superior.

adblock ativo